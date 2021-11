Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Journées Mondiales du Jeu Vidéo 2017 Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

JOURNÉES MONDIALES DU JEU VIDÉO 2017 « Cette journée a été lancée en 2010 à l’initiative de l’association Loisirs Numériques qui en assure toujours la promotion.Les buts affichés sont nombreux, citons parmi ceux-ci :le soutien du secteur du jeu vidéo : l’emploi, les ventesla découverte du domaine pour ceux qui ne le connaissent pas.la création d’événements dans les grandes villes de France(et dans de nombreuses villes dans le monde entier).la promotion de l’image du jeu vidéo par la sensibilisation des parentsla reconnaissance du jeu vidéo en tant qu’industrie et culture à part entière. » Médiathèque Jean Jaurès NeversA partir de 7 ans Vendredi 24 novembre :Présentation de la nouvelle console Xbox One X (à l’Espace Jeux Vidéo)De 14h à 18h Samedi 25 novembre :Le jeu vidéo hors des sentiers battus : présentation de jeux indépendants sur PS4 Pro (sous la verrière)De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 Renseignements au 03 86 68 48 62 Pour en savoir plus sur les Journées Mondiales du Jeu Vidéo 2017 : http://www.afjv.com/news/8008_8eme-edition-des-journees-mondiales-du-jeu-video.htm

