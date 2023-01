Journées Mondiales des Zones Humides : découverte des Marais de Raphèle Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Journées Mondiales des Zones Humides : découverte des Marais de Raphèle Arles, 8 février 2023, Arles . Journées Mondiales des Zones Humides : découverte des Marais de Raphèle Pont de la Chapelette route des marais de Raphèle à Mas-Thibert Arles Bouches-du-Rhône route des marais de Raphèle à Mas-Thibert Pont de la Chapelette

2023-02-08 14:00:00 – 2023-02-08 18:00:00

route des marais de Raphèle à Mas-Thibert Pont de la Chapelette

Arles

Bouches-du-Rhône Sur un circuit de 6km en compagnie du conservateur du site, découvrez cette zone humide méconnue du public. Vous aurez l’occasion d’observer la faune (canards, limicoles…) et de rechercher les indices de présence du Castor d’Europe qui occupe l’ensemble du réseau de canaux. En milieu d’après midi une pause goûter sera proposée.



Sortie gratuite dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides

Une visite animée par le conservateur du site

Une zone habituellement fermée au public

Balade accessible aux enfants accompagnés de leurs parents. Venez découvrir le marais de Raphèle, site protéger par le conservatoire du littoral qui sera accessible de manière exceptionnelle. Une occasion unique d’observer la faune sauvage du site accompagné du conservateur. +33 4 90 98 70 91 https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/billetterie/?re-product-id=239485 route des marais de Raphèle à Mas-Thibert Pont de la Chapelette Arles

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Arles Bouches-du-Rhône route des marais de Raphèle à Mas-Thibert Pont de la Chapelette Ville Arles lieuville route des marais de Raphèle à Mas-Thibert Pont de la Chapelette Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Journées Mondiales des Zones Humides : découverte des Marais de Raphèle Arles 2023-02-08 was last modified: by Journées Mondiales des Zones Humides : découverte des Marais de Raphèle Arles Arles 8 février 2023 Arles Bouches-du-Rhône Pont de la Chapelette route des marais de Raphèle à Mas-Thibert Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône