Bouches-du-Rhône Les friches sont d’anciennes parcelles agricoles devenues des marais accueillants pour la faune et la flore sauvage. Grâce au travail des gestionnaires du site depuis les années 80, les friches retrouvent une diversité d’habitats (sansouïre, roselière…) et d’espèces (renard, oie cendrée, busard saint-martin…). Une bonne occasion de comprendre la gestion des zones humides camarguaises, le cycle biologique restauré de ces espaces naturels et des méthodes d’intervention respectueuses de l’environnement.



Visite gratuite dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides

Mieux comprendre la gestion des zones humides camarguaises

Un accès privilégié au cœur de la réserve naturelle. Venez découvrir les friches, anciennes parcelles agricoles qui sont devenues des marais pouvant accueillir la faune et la flore sauvage. Une occasion de comprendre la gestion des zones humides en Camargue lors d’une visite avec un guide. +33 4 90 98 70 91 https://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/billetterie/?re-product-id=239484 Les Marais du Vigueirat Cabanes de l’Etourneau Arles

