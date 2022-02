Journées mondiales de l’Orgue Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère, 6 mai 2022, Entraygues-sur-TruyèreEntraygues-sur-Truyère.

Journées mondiales de l’Orgue Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère

2022-05-06 – 2022-05-08

Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Un ciné-concert à l’orgue.

Un concert orgue et instrument avec retransmission en direct sur grand écran dans le choeur de l’église permettant d’apprécier le jeu de l’organiste sur les claviers, sur le pédalier, et sur les registres.

Organisé par l’association Les Rencontres Musicales du Pays d’Entraygues avec le soutien de la commune d’Entraygues sur Truyère et de la communauté de communes Comtal Lot et Truyère.

Autour du spectacle:

Après-midi du vendredi consacré aux enfants des écoles : animations, concert

Valorisation de l’Orgue Stolz du XIXème siècle

