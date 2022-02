Journées Mondiales de la Topiaire – Eyrignac et ses jardins Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues Catégories d’évènement: Dordogne

Salignac-Eyvigues Dordogne Eyrignac & ses Jardins, temple de l’art topiaire français, se joignent aux Journées Mondiales de la Topiaire. Les 12 et 13 mai, les visiteurs pourront observer l’habilité des jardiniers d’Eyrignac qui débuteront la taille des sculptures végétales de l’allée des Charmes. Chaque année, ils s’attaquent à une tâche titanesque qui nécessite plusieurs journées !

Longue de 100m, l’allée des Charmes est un défi artistique lancé aux jardiniers par la Nature.

