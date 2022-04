Journées mérovingiennes de Marle Marle, 18 juin 2022, Marle.

Journées mérovingiennes de Marle Marle

2022-06-18 – 2022-06-18

Marle Aisne Marle

3 Amoureux de l’Histoire et de l’archéologie, plongez au cœur des Temps Barbares, venez visiter le Musée et son parc archéologique et revivre le quotidien d’une petite communauté villageoise de paysans-guerriers des VI-VIIe siècles !

Au menu, animations en costumes d’époque, initiation à l’archéologie funéraire pour petits et grands (selon conditions météo), ainsi que plusieurs ateliers (cuisine, teinture végétale, poterie, armement, tissage, mais aussi initiation à la musique antique)…

RV sur le site du Musée les 18 et 19/06 de 14h à 19h !

+33 3 23 24 01 33 http://museedestempsbarbares.fr/

