Le samedi 28 octobre 2023

de 11h00 à 16h00

.Public adultes. payant Selon les cours, différents tarifs : minimum 17€ – maximum 22€.

Des réductions sont accordées selon le budget. Sur une journée, profitez de différents ateliers : méditation en Pleine Conscience MBSR – et relaxation méditative Yoga-Nidra. Une opportunité véritable de méditer en groupe en étant accompagné. Prochains évènements : samedi 14 octobre et samedi 28 octobre 11h-12h30 : MEDITATION PLEINE CONSCIENCE MBSR en silence – en assise (45 mn en assise silencieuse – puis questions réponses. Les bases sont redonnées en début de cours) 14h-16h : YOGA NIDRA (tous niveaux) – relaxation méditative allongée sans postures : une expérience à relâcher le stress… sans effort L’intervenante : Christiane Beaugé est enseignante du Programme MBSR “Réduction du Stress basée sur la Pleine Conscience”. Elle est Sophrologue RNCP et relaxologue diplômée. N’hésitez pas à consulter le site et à contacter l’organisatrice de ces ateliers. Espace Beauregard Rue Notre dame de Nazareth 75003 Paris Contact : http://www.pleineconscience75.com espacebeauregard75@yahoo.fr http://www.pleineconscience75.com

