JOURNEES MÉDIÉVALES Agde, samedi 4 mai 2024.

Remontez le temps lors de les journées médiévales, et venez à la rencontre des Dames et des Chevaliers qui vous accueilleront en toute convivialité.

Journées d’animations médiévales et romaines avec reconstitutions historiques, démonstrations militaires, campements, , artillerie, combats, danses, musique, jeux en bois, ateliers, magicien, animations pour enfants,

> Restauration sur place

> Organisées par l’Association Agde au fil du temps et la Ville d’Agde. .

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-05 20:00:00

Avenue du 8 mai 1945

Agde 34300 Hérault Occitanie

