Journées médicales du Collège PACA de médecine d’urgence Palais des Congrès Marseille, jeudi 28 mars 2024.

Durant ces deux journées, plongez dans un programme riche sessions plénières, débats animés, ateliers stimulants, conférences captivantes, symposia passionnants…Professionnels

Vous aurez également l’opportunité d’échanger directement avec nos experts issus de tous les établissements de santé de la région lors de ces moments privilégiés !





Pour la vingt-deuxième année consécutive, nos équipes soignantes se réunissent pour discuter de leurs enjeux. Ce congrès rencontre un succès toujours plus grand, rassemblant chaque année plus de 500 participants et se positionnant fièrement comme le deuxième congrès français de médecine d’urgence.



Cette édition 2024 sera encore interactive ! Suivez-nous et échangez sur nos réseaux sociaux et préparez sans plus attendre votre venue en sélectionnant vos sessions préférées sur notre appli mobile.



Nous avons hâte de vous accueillir pour approfondir nos connaissances et partager lors de ce rendez-vous incontournable de la Médecine d’Urgence ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28

fin : 2024-03-29

Palais des Congrès 2 bd Rabatau

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

