Journées Maths en Jeans à CentraleSupélec CentraleSupélec,bâtiment Eiffel, 26 mars 2021-26 mars 2021, Gif-sur-Yvette.

du vendredi 26 mars au samedi 27 mars à CentraleSupélec, bâtiment Eiffel

CentraleSupélec accueillera les 26 et 27 mars l’association Maths en Jeans, association qui intervient depuis près de 32 ans auprès des collégiens et lycéens en mixant des chercheurs (Université Paris-Saclay-CentraleSupélec) et des enseignants du secondaire.

Cet évènement sera déroulera en mixte présentiel/distanciel, avec 100 collégiens/lycéens répartis dans l’école (amphi Michelin, terrasses et salles de cours).

Une diffusion en direct est programmée sur les régions d’Ile de France et de la région Est, ainsi qu’en Afrique du nord.

Sont attendues : la fédération de mathématiques de l’école, 2 sociétés savantes de mathématiques, l’Inspection générale, la Graduate School Maths et la Fondation Jacques Hadamard.

Programme :

Vendredi 26 Mars 2021

• Accueil à partir de 12h

• 13h15 – 14h 15 Exposés d’élèves

• 14h15 – 15h15 Inauguration et Conférence d’Aline Lefebvre

• 15h15 – 16h Forum

• 16h – 17h Exposés d’élèves

Samedi 27 Mars 2021

• 9h30 – 10h 30 Exposés d’élèves

• 10h30 – 11h 30 Forum

• 11h 30 – 12h30 Exposés d’élèves

• 12h30 – 13h45 Repas

• 13h45 – 14h45 Conférence de Sarah Lemler

• 14h45 – 15h45 Exposés d’élèves

• 16h – 17h Rencontres élèves professeurs chercheurs

MATh.en.JEANS a pour but de développer « des actions de jumelage entre un mathématicien et des établissements scolaires, afin de mettre les jeunes en situation de recherche, permettre aux élèves comme à leurs parents de se faire une autre image des mathématiques que celle d’une discipline scolaire sélective ou de champ scientifique strict et achevé ».

CentraleSupélec,bâtiment Eiffel 8 rue Joliot Curie, 91190 Gif-sur-Yvette Essonne



