Journées Marines- Record de la Marinière Port du Bloscon Roscoff, samedi 6 avril 2024.

Record du monde de la marinière!!,

Rendez-vous sur le port du Bloscon à Roscoff pour établir un record mondial lors des Journées Marines .

Enfilez votre plus belle marinière aux rayures bleues et blanches et participez au plus grand rassemblement jamais vu sur le port !

Ensemble, créons l’histoire et célébrons notre amour pour la mer.

Ne manquez pas cet événement unique !

TOUS EN MARINIÈRE SAMEDI

animations et restauration.

Organisé par l’association des commerçants du port de Plaisance de Roscoff, Bloscon Marina commerces. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06

Port du Bloscon Marina

Roscoff 29680 Finistère Bretagne blosconmarinacommerces@gmail.com

