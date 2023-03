Journées Marines Port du Bloscon Roscoff Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Salon nautique à terre et à flots à la marina, port du Bloscon.

Défilé de mode, démo SNSM, ateliers techniques, concours de pêche, Puces nautiques, artisanat et entreprises, occasions bateaux, job dating, peinture en direct, animations et restauration.

Organisé par l’association des commerçants du port de Plaisance de Roscoff, Bloscon Marina commerces. blosconmarinacommerces@gmail.com Port du Bloscon Marina Roscoff

