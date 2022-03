Journées Littér’Halles 2022 Lire sous Les Halles, 15 mai 2022, Decize.

Journées Littér’Halles 2022

Lire sous Les Halles, le dimanche 15 mai à 10:00

[_**Le Petit Peuple des nuages**_](https://www.editions-lunatique.com/le-petit-peuple-des-nuages) de [**Charlotte Monégier**](https://www.editions-lunatique.com/charlotte-mongier) fait partie des 7 recueils de nouvelles finalistes du prix Littér’Halles 2022. Le prix sera remis le dimanche 15 mai, à Decize (Nièvre), dans le cadre du Salon Littér’Halles 2022 sous la présidence de Thierry de Carbonnières, en présence des lauréats des 10 éditions précédentes, des 7 auteurs finalistes du prix, d’auteurs et éditeurs nationaux, et pour la première fois d’auteurs et illustrateurs jeunesse. A 11 heures, présentation par 7 lecteurs et lectrices des 7 ouvrages retenus lors de la première sélection par les 14 Comités de lectures et suivie par la remise du Prix 2022 de la Ville de Decize au lauréat ou à la lauréate. Ludovic Lecomte, qui a publié à l’école des loisirs, proposera un atelier d’écriture pour les 8-13 ans, tandis qu’une illustratrice réalisera une animation à destination des plus petits. Un espace récréatif sera également proposé aux plus jeunes qui pourront s’exprimer librement sur divers supports mis à leur disposition. Une exposition illustrant le thème du concours «J’ai oublié de te dire…» sera visible pendant toute la durée des journées Littér’Halles. Venez nombreux passer d’agréables moments avec l’association Lire Sous les Halles au cours de ces journées culturelles et festives. Retrouvez toutes les informations sur ces journées mettant en avant les nouvelles et formes courtes sur le site de l'[**association Lire sous les Halles**](http://liresousleshalles.eklablog.com/journees-litter-halles-2022-nouvelles-et-formes-courtes-a210629924).

Entrée libre

Nouvelles et formes courtes

Lire sous Les Halles 1 rue Jean-Jacques Rousseau, 58300 Decize Decize Nièvre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T18:30:00