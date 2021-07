Le Perreux-sur-Marne Centre des bords de Marne Le Perreux-sur-Marne, Val-de-Marne Journées Krump et danse contemporaine Centre des bords de Marne Le Perreux-sur-Marne Catégories d’évènement: Le Perreux-sur-Marne

Val-de-Marne

Journées Krump et danse contemporaine Centre des bords de Marne, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Le Perreux-sur-Marne. Journées Krump et danse contemporaine

du vendredi 16 juillet au samedi 17 juillet à Centre des bords de Marne

### JOURNÉES KRUMP & DANSE CONTEMPORAINE ### PARVIS DU CDBM **Vendredi 16 et samedi 17 juillet 2021** **Mini-ateliers ouverts krump et danse contemporaine** Vendredi 16 juillet, 15h-18h Samedi 17 juillet, 15h-18h • Sessions de 20-25 mn toutes les demi-heures, auxquelles chacun peut participer sans inscription ni organisation préalable • Sur le parvis du CDBM. Entrée libre **En complément** Vendredi 16 juillet, 15h-18h Samedi 17 juillet, 15h-18h • mini-rampe de skate pour parfaire l’ambiance « street » • glaces et boissons en vente sur le parvis • fauteuils type « transat » installés entre l’espace ateliers et l’espace passage/restauration • mise à disposition du public d’une documentation sur la saison du Cdbm, spectacle et cinéma 2 jours pour découvrir le Krump en famille, tester et découvrir le travail de danseurs professionnels. Centre des bords de Marne 2 rue de la Prairie 94170 Le Perreux-sur-Marne Le Perreux-sur-Marne Parc du Perreux Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T15:00:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-17T15:00:00 2021-07-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Perreux-sur-Marne, Val-de-Marne Étiquettes évènement : Autres Lieu Centre des bords de Marne Adresse 2 rue de la Prairie 94170 Le Perreux-sur-Marne Ville Le Perreux-sur-Marne lieuville Centre des bords de Marne Le Perreux-sur-Marne

