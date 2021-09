Journées kids & famille #2 à la Base 11/19 Base 11/19, 18 septembre 2021, Loos-en-Gohelle.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Base 11/19

Tous les pitchounes, gamins, bambins, minots, gosses, et autres chérubins, sont appelés sur la Base 11/19 pour les Journées Européennes du Patrimoine. Encore une fois, le CPIE Chaîne des Terrils, Culture Commune, le Pays d’art et d’histoire et Lens-Liévin Tourisme s’associent pour mettre en avant l’un des 5 grands sites miniers inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. On vous rassure, il y en aura pour tous les goûts et les âges, n’hésitez pas à venir seul.e, entre ami.e.s, en famille! Un programme riche composé de visites guidées, de montées aux terrils, de déambulations dans la cité minière, d’ateliers, de spectacle pour un après-midi de détente et de découverte en famille. Quelques ateliers, spectacles proposés: – _Deep are the woods._ Toutes les heures de 14 à 18h à la Fabrique théâtrale de Culture Commune, _Alors que nous nous aventurons dans un espace obscur aux contours incertains, des faisceaux lumineux viennent effleurer notre corps…_ _Une invitation à entrer en mouvement et explorer l’apesanteur._ _Conception, création : Eric Arnal-Burtschy / Direction technique : Benoît Simon / Machinerie : Guillaume Troublé / Programmation Rpi : Olivier Meunier / Productrice : Sylvia Courty – boom’structur._ Expérience insolite, tout public dès 2 ans. Réservation en amont au 03 21 14 25 55 et sur place le week-end, dans la limite des places disponibles, sur présentation d’un pass sanitaire. – _A vos crayons_ A vos crayons pour croquer les façades de la cité des Provinces : frises, formes géométriques, faux colombages… Soyez attentifs, soyez curieux, la cité regorge d’éléments décoratifs caractéristiques de la Société des Mines de Lens ! Par le Pays d’art et d’histoire de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin. – _Sérigraphie d’Art avec l’atelier Sabodage_ L’atelier de sérigraphie d’art _Sabordage_ débarque à la Base 11/19 pour une démonstration de cette technique particulière. Adepte du Do it yourself, chaque participant repartira avec son affiche sérigraphiée d’un visuel typique de l’industrie minière. Samedi et dimanche en continu de 14h à 18h au café-rando patrimoine de la Base 11/19, ssur présentation d’un pass sanitaire. _- Ateliers et montée aux terrils_ Le CPIE La Chaîne des terrils propose des ateliers de découverte de la faune et de la flore typique des terrils et vous emmène sur les plus hauts terrils d’Europe.

Entrée libre, toutes les activités sont gratuites

Des ateliers, des visites, des spectacles pour toute la famille.

Base 11/19 Rue Léon Blum – 62750 Loos-en-Gohelle Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais



