Journées Jus de Pomme Pousthomy Pousthomy Catégorie d’évènement: Pousthomy

Journées Jus de Pomme Pousthomy, 22 octobre 2022, Pousthomy. Journées Jus de Pomme

Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud Le Bourg Pousthomy

2022-10-22 – 2022-10-23 Le Bourg Pousthomy Aveyron Pousthomy Pressage des pommes sur la place du village de 9h à 17h. Possibilité de commander des arbres fruitiers Le Bourg Pousthomy

dernière mise à jour : 2022-10-10 par Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud

Détails Catégorie d’évènement: Pousthomy Autres Lieu Pousthomy Adresse Office de Tourisme Rougier d'Aveyron Sud Le Bourg Ville Pousthomy lieuville Le Bourg Pousthomy

Pousthomy Pousthomy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pousthomy/

Journées Jus de Pomme Pousthomy 2022-10-22 was last modified: by Journées Jus de Pomme Pousthomy Pousthomy 22 octobre 2022 Office de Tourisme Rougier d'Aveyron Sud

Pousthomy