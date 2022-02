Journées internationales du livre voyageur Maison du livre,de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Journées internationales du livre voyageur Maison du livre,de l'image et du son, 20 mars 2022, Villeurbanne.

du dimanche 20 mars au lundi 21 mars

On connaît le livre qui cultive, celui qui permet de s’évader… On connaît moins le livre qui se cultive, pour s’évader à son tour. Les 20 et 21 mars 2022, le monde sera la scène d’un grand spectacle de propagation d’expériences et d’émotions : pour que chaque livre déposé soit une graine semée, et que chaque livre récupéré soit la cueillette de mots partagés. Des mots partagés sans obstacles, ni frontières. Lâchons des livres, partout, tout le temps, dans tous ces lieux témoins de passages et d’interactions. Faisons du monde une bibliothèque à ciel ouvert ! Pour la huitième année, des livres seront dispersés à travers le monde lors des Journées internationales du livre voyageur. Organisées par la Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne et Improbables Librairies, ces deux journées sont l’occasion pour d’innombrables participants de partager les lectures qui les ont rendus heureux, les ont fait réfléchir, leur ont donné de l’espoir, les ont fait frissonner… Le principe ? Les participants déposent un livre à l’endroit où ils le souhaitent, donnant l’occasion à de parfaits inconnus de le trouver, le lire et peut-être l’apprécier, avant de le relayer à leur tour… pour que les émotions ne restent pas confinées au creux des livres, et que n’importe qui, n’importe où, puisse en profiter. Pour déposer un livre : 1) Choisir un ou plusieurs livre(s) et y coller l’étiquette de l’événement, disponible sur la page Facebook ou envoyée par mail sur demande 2) Déposer le livre à l’endroit de son choix 3) Photographier le livre à l’endroit où il a été déposé, pour lancer le jeu de piste 4) Envoyer la photo à l’adresse [[travellingbookdays@gmail.com](mailto:travellingbookdays@gmail.com)](mailto:travellingbookdays@gmail.com) Si on trouve un livre : 1) Lire le livre (ou pas) 2) Déposer le livre à son tour à l’endroit de son choix 3) Envoyer une photo du livre à l’endroit où il a été à nouveau lâché (avec son avis sur le livre, si on le souhaite) Pensez à vous inscrire pour nous dire que vous participez : [[https://forms.gle/VarGbZQDZxec3y1Y9](https://forms.gle/VarGbZQDZxec3y1Y9)](https://forms.gle/VarGbZQDZxec3y1Y9) Le 20 et 21 mars, déposez un livre à l’endroit où vous le souhaitez, pour donner l’occasion à de parfaits inconnus de le trouver, le lire et peut-être l’apprécier, avant de le relayer à leur tour… Maison du livre,de l’image et du son 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

