du jeudi 1 juillet au vendredi 2 juillet à Zoom

Entrepreneurs du Monde vous convie aux « Journées Internationales de l’Entreprise Sociale », temps de rencontre et d’échange des acteurs de l’économie engagée : entreprises, acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire et du secteur public. THÉMATIQUES Mardi 1er juin : Le rôle des entreprises (sociales) pour faire avancer l’égalité de genre Mercredi 2 juin : L’innovation sociale comme réponse aux enjeux du développement durable INTERVENANTS l’ADEME, L’AFD, L’OREAL, la Fondation Goodplanet, Hystra, 1001 Fontaines, L’Entreprise des Possibles, Ecotopia, BPW France , PULSE du groupe SOS, Femmes &Territoires et bien d’autres. PROGRAMME MARDI 1er JUIN – LE RÔLE DES ENTREPRISES (SOCIALES) POUR FAIRE AVANCER L’ÉGALITÉ DE GENRE 9h à 11h – Partage d’experts* – En ligne 11h à 12h – Pitch de projets et Networking – En ligne 14h à 17h – Ateliers interactifs – En ligne (limité à 25 personnes par atelier) Atelier 1 – Comment améliorer la participation des femmes à la direction des entreprises ? Atelier 2 – Comment mieux accompagner les femmes vers l’entrepreneuriat ? Atelier 3 – Quel rôle pour les hommes dans la lutte contre les inégalités de genre ? MERCREDI 2 JUIN – L’INNOVATION SOCIALE POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 9h à 11h – Partage d’experts – En ligne 11h à 12h – Pitch de projets et Networking – En ligne 14h à 17h – Ateliers interactifs – En ligne (limité à 25 personnes par atelier) Atelier – Comment l’innovation sociale peut-elle contribuer à l’approche environnementale de nos entreprises ? Atelier – Quelles nouvelles opportunités nous apporte l’innovation sociale pour lutter contre la pauvreté? Cet événement est organisé en partenariat avec COEXIST, l’incubateur de partenariats ONG-entreprise de la Cité de la Solidarité Internationale, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Grand Lyon, RESACOOP et Affectio Mutandi.

Entrepreneurs du Monde vous convie aux « Journées Internationales de l’Entreprise Sociale », temps de rencontre et d’échange des acteurs de l’économie engagée.

