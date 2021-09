Journées handisport et sport adapté Saline royale, 30 septembre 2021, Arc-et-Senans.

Journées handisport et sport adapté

du jeudi 30 septembre au dimanche 3 octobre à Saline royale

**Jeudi 30 septembre.** Ateliers de sensibilisation au handisport et au sport adapté animé par le Comité Régional du handisport et le Comité Départemental du sport adapté pour les élèves des collèges de la région. La journée se terminera par une conférence de Julien Roche conseiller technique ASH, accompagné de deux enseignants EPS et d’un enseignant en Activité physique et sportive adaptées pour évoquer l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le milieu scolaire ordinaire. **Vendredi 1er octobre.** Au programme : rencontres et conférences gratuites de 14h à 19h30 à destination des entreprises autour de 3 grandes thématiques : Sport Santé avec la présentation des deux fédérations, handisport et sport adapté ainsi que le réseau sport santé de Bourgogne Franche Comté avec Marie-Lise Thiollet. Puis rencontre avec le milieu médical et les entreprises qui innovent dans le secteur du handicap avec deux entreprises de la région Colibrius et Benoit Système ainsi que Damien Monnier qui prendra la parole sur le matériel adapté. La journée se terminera avec la thématique du handicap dans le milieu de l’entreprise avec Denis Weil pour son expérience de PDG en situation de handicap, Virginie Hamelin de LADAPT Bourgogne Franche-Comté et Romain Claudet fondateur et PDG de l’entreprise « Tout le monde en bois ». **Samedi 2 octobre.** Tables rondes et témoignages dès 15h avec la participation de David Sandona, journaliste au service des sports de France Télévisions. Conférences à 15h30 de Sylvain Ferez, enseignant et chercheur sur les dynamiques de constitution de l’offre de pratique sportive pour les personnes ayant des déficiences (1954-2024), de Elise Bouraghda, référente paralympique BFC, à 17h et de Michaël Jeremiasz, joueur français de tennis en fauteuil roulant, quadruple médaillé paralympique, à 17h30. Les témoignages des athlètes Sandrine Mourey, capitaine de l’équipe de France de Goalball et Jean-Claude Thievent, médaillé plusieurs fois au championnat du monde de cyclisme en sport adapté, viendront ponctuer cet après-midi à 16h30. La Saline royale organise un repas au profit de l’association bisontine ASCCB (Association Sportive et Culturelle des Centres de Bregille) qui fera une démonstration de cylo danse. Venez vivre un moment d’exception en famille, entre amis ou avec votre entreprise en présence des intervenants de la journée et du parrain Michaël Jeremiasz. Places limitées, informations et réservations auprès de Claire Grosjean – [clairegrosjean@salineroyale.com](mailto:clairegrosjean@salineroyale.com) **Dimanche 3 octobre.** Le Trail des 2 Salines revient pour une 6e édition ! De nombreux parcours sont proposés (30km, 13km et courses enfants), dont notamment une grande nouveauté : une course en fauteuil roulant, ouverte à tous, dans le 2e demi cercle de la Saline royale, ouvert exceptionnellement pour cet événement. Plus d’informations : [https://www.salineroyale.com/journees-handisport-et-sport-adapte/](https://www.salineroyale.com/journees-handisport-et-sport-adapte/)

Grâce au label Terre de jeux 2024 obtenu par le Département du Doubs, la Saline royale propose des journées handisport et sport adapté parrainé par Michaël Jeremiasz quadruple médaillé paralympique

Saline royale Arc-et-Senans Arc-et-Senans Doubs



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T09:30:00 2021-09-30T19:30:00;2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T19:30:00;2021-10-02T15:00:00 2021-10-02T22:00:00;2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T16:00:00