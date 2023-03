JOURNÉES GOURMANDES PORTES-OUVERTES MAISON MOINE Rasey Xertigny Catégories d’Évènement: Vosges

Xertigny

JOURNÉES GOURMANDES PORTES-OUVERTES MAISON MOINE Rasey, 27 mai 2023, Xertigny . JOURNÉES GOURMANDES PORTES-OUVERTES MAISON MOINE 1090 La Manche Rasey Xertigny Vosges Rasey 1090 La Manche

2023-05-27 10:00:00 10:00:00 – 2023-05-29 19:00:00 19:00:00

Rasey 1090 La Manche

Xertigny

Vosges Venez découvrir le savoir-faire vosgiens. 3 journées gourmandes avec de nombreuses animations variées.

Sur place un marché de producteurs lorrains accueillant une trentaine d’exposants .

Au programme de ces deux journées :

· visite de notre entreprise,

· promenades en charrette à la découverte de nos champs de rhubarbe.

· baptême en hélicoptère

· animation enfant (structure gonflable)

· balade à poneys

Restauration sur place le midi sans réservation. Animation assuré par Jean Pierre Roussel. +33 3 29 30 83 78 http://www.crillon-moine.fr/ Rasey 1090 La Manche Xertigny

