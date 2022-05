Journées Gourmandes de Saulieu 2022 Saulieu, 26 mai 2022, Saulieu.

Journées Gourmandes de Saulieu 2022 Saulieu

2022-05-26 – 2022-05-29

Saulieu Côte-d’Or

Réservez votre week-end de l’Ascension! Du jeudi 26 au dimanche 29 mai, le salon des Journées Gourmandes revient pour notre plus grand plaisir! nAu programme : n- Une centaine d’exposants du Morvan et de toute la Bourgogne n- Un invité d’honneur : le Pays Lubersac Pompadour, Confrérie des Pommes du Limousin, Coopérative Cochon Cul Noir, spécialités corréziennes, châtaignes, fromages… n- Des démonstrations de grands chefs et le partenariat avec le Relais Bernard Loiseau n- Des concours hôteliers professionnels et des concours amateurs nLa cerise sur le gâteau ? La présence de la célèbre pâtissière et blogueuse Mercotte et de Carinne Teyssandier, animatrice culinaire dans Télématin. nSans oublier le traditionnel jeu concours avec de somptueux cadeaux à gagner! Entrée : 3 €

+33 3 80 64 00 21 https://journeesgourmandessaulieu.com/

