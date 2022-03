Journées Gourmandes de Pâques Frespech, 16 avril 2022, Frespech.

Journées Gourmandes de Pâques Souleilles Musée du Foie Gras Frespech

2022-04-16 10:00:00 – 2022-04-18 18:00:00 Souleilles Musée du Foie Gras

Frespech Lot-et-Garonne

EUR 0 0 Marché de producteurs et animations. Au programme :

10h-18h : visite libre du Musée du Foie gras

10h : démonstration de cuisine, découpe du canard, cuisine du foie gras poêlé

12h30 : apéro paysan offert par les producteurs

14h : visite guidée du musée et dégustation

15h : démonstration de cuisine (œufs brouillés aux truffes et fabrication de la tourtière)

Animations spéciales pitchonets : baptême de tracteur, maquillage, démonstrations de chien de berger, balade à poney, quête des œufs de Pâques.

Pique-nique avec des produits du terroir, tables à disposition.

+33 5 53 41 23 24

dernière mise à jour : 2022-03-28 par