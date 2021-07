Meung-sur-loire Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Journées Gaston Couté – 16ème édition Meung-sur-Loire Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre

Cette année encore, le pôle culturel et le musée municipal de Meung-sur-Loire, en partenariat avec les associations, rendront hommage au poète-chansonnier libertaire Gaston Couté durant 3 jours. Le samedi et le dimanche, ouverture exceptionnelle du musée de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Célébrons Gaston Couté ! Meung-sur-Loire rue du pont, Salle Alain Corneau, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T22:30:00;2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T22:30:00;2021-10-03T10:30:00 2021-10-03T19:00:00

