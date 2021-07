Rom Rom Deux-Sèvres, Rom Journées gallo-romaines Rom Rom Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Rom Deux-Sèvres Rom Journées Gallo-Romaines au Musée de Rauranum à Rom Samedi 24 et dimanche 25 juillet Les romains sont de retour à Rauranum ! Des soldats, des artisans, des jeux, un camp militaire, une tour de guet… le tout sous le regard du préfet romain du Poitou !

Animations, jeux, activités… Le temps d’un weekend, plongez au temps des Romains et des barbares d’il y a 2000 ans. Programme complet disponible sur internet. Entrée : 8€ adulte, gratuit pour les enfants.

Balade à poney possible, en compagnie du Ranch de Sanxay.

