JOURNÉES FLORÉAL Sampigny

Sampigny

JOURNÉES FLORÉAL Sampigny, 2 avril 2022, Sampigny. Musée Raymond Poincaré Clos Raymond Poincaré

2022-04-02 – 2022-04-03

Sampigny Meuse Sampigny 2.5 EUR Les 2 et 3 avril prochains, le Musée Raymond Poincaré de Sampigny accueillera, dans les jardins du Clos, les Journées Floréals. Pour cette 10ème édition, organisée par l’association sampignolaise “Coup de pousse”, en partenariat avec le Département, une vingtaine d’exposants sera présente et vous apportera de bons conseils de jardinier ! Au programme du week-end : Vente de vivaces, d’orchidées, de bulbes d’été, de racines et tubercules, de plants fruitiers et truffiers, de rosiers, de décoration de jardin…

Expositions (orchidées, photographies Rémy LEPRON…), démonstrations de fauconnerie…

Atelier de remise en état des outils du jardin, de vannerie, de peinture sur galets…

Bière de terroir, épicerie « en vrac », confitures et miels…

Conférences (impact du frelon asiatique sur les populations d'abeilles domestiques et la biodiversité, les oiseaux du jardin…)

