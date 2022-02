Journées femmes ingénieures Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journées femmes ingénieures Cité des sciences et de l’Industrie, 11 février 2022, Paris. Journées femmes ingénieures

du vendredi 11 février au dimanche 13 février à Cité des sciences et de l’Industrie

A l’occasion de la journée internationale des femmes de science le 11 février, Un ingénieur un projet organise des journées spéciales femmes Ingénieures. Le public passera d’un stand à un autre pour rencontrer des femmes ingénieures et découvrir les objets ou les projets sur lesquels elles travaillent. Secrets de fabrication de l’acier, dessous des télécommunications, interface homme/machine, innovations, biotechnologies…. L’objectif est de montrer au public de la Cité des sciences et de l’industrie la variété des sciences de l’ingénieur et l’intérêt de ces domaines d’activités pour les femmes. Ces journées bénéficiant du label décerné à l’occasion de la présidence française de l’union européenne, un stand spécial femmes ingénieures et Europe permettra de valoriser le travail des ingénieures ayant travaillé sur des projets européens.

Accès avec le billet Expositions

3 jours pour pour rencontrer des femmes ingénieures et découvrir les objets ou les projets sur lesquels elles travaillent. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T11:00:00 2022-02-11T17:30:00;2022-02-12T11:00:00 2022-02-12T17:30:00;2022-02-13T11:00:00 2022-02-13T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Journées femmes ingénieures Cité des sciences et de l’Industrie 2022-02-11 was last modified: by Journées femmes ingénieures Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 11 février 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris