Journées felibrennes sur l’enseignement de la langue provençale Route de Vergières Saint-Martin-de-Crau, samedi 16 mars 2024.

À la découverte de la langue et de la culture provençales !

Des ateliers et des conférences autour de la langue et de la culture provençales. Tout au long du week-end se tiendra la Librejado, autour d’auteurs en langue provençale ainsi que la librairie de la maintenance. L’occasion de découvrir de nouveaux auteurs ou de trouver le livre que vous cherchez. Possibilité de restauration. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-17

Route de Vergières Domaine de l’Étang des Aulnes

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rolandfalleri@gmail.com

