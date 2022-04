Journées Europénnes du Patrimoine > Visite gratuite de la Ferme-musée du Cotentin

Journées Europénnes du Patrimoine > Visite gratuite de la Ferme-musée du Cotentin, 17 septembre 2022, . Journées Europénnes du Patrimoine > Visite gratuite de la Ferme-musée du Cotentin

2022-09-17 14:00:00 – 2022-09-18 19:00:00 Durant les journées européennes du patrimoine, l’entrée au musée est gratuite, profitez-en pour (re)découvrir cette ancienne ferme-manoir. Parcours extérieur, animaux de races normandes, verger, rucher.

Gratuit.

