Saint-Étienne Saint-Étienne Loire, Saint-Étienne Journées europénnes du patrimoine, De la Comète à la demeure Chamoncel Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Journées europénnes du patrimoine, De la Comète à la demeure Chamoncel Saint-Étienne, 18 septembre 2021, Saint-Étienne. Journées europénnes du patrimoine, De la Comète à la demeure Chamoncel 2021-09-18 – 2021-09-19

Saint-Étienne Loire Saint-Étienne Ces deux édifices culturels ont récemment pris leurs quartiers au cœur de Tarentaize/Beaubrun ; Cométiens et guides Ville d’art et d’histoire s’associent autour de ce circuit et vous proposent un petit tour de propriétaire entre littérature et patrimoine. artethistoire@saint-etienne.fr +33 4 77 48 76 27 dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Ville Saint-Étienne lieuville 45.43577#4.38348