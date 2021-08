Journées europénnes du patrimoine aux Archives municipales et communautaires Caen, 18 septembre 2021, Caen.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’animations gratuites proposées par le centre des archives municipales et communautaires.Visite guidée d’un dépôt d’archives

Lieu atypique situé dans les sous-sols de l’Hôtel de VilleSamedi et dimanche à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15Durée : 45 minRéservation obligatoire au 02 31 30 41 11 ou dc.archives@caenlamer.frExposition présentée par le service des Archives municipales et communautairesBalade à travers l’œuvre de Robert Delassalle, des années 20 aux années 30

Robert Delassalle (1886-1955) photographe caennais, de 1920 à 1951, il parcoura le Calvados pour photographier notamment des scènes de vie. Ses clichés originaux sont conservés aux Archives de la Ville de Caen.Samedi et dimanche de 14h à 19hDurée : 1hContrôle Vigipirate visuel (sacs et manteaux) à l’entrée

Accès dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

