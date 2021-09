Cuise-la-Motte Cuise-la-Motte Cuise-la-Motte, Oise JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE AU GEOSITE CUISIEN Cuise-la-Motte Cuise-la-Motte Catégories d’évènement: Cuise-la-Motte

Oise

JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE AU GEOSITE CUISIEN Cuise-la-Motte, 18 septembre 2021, Cuise-la-Motte. JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE AU GEOSITE CUISIEN 2021-09-18 – 2021-09-19

Cuise-la-Motte Oise Cuise-la-Motte Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir ce site géologique étonnant ! Programme du samedi 18 septembre :

– Visite libre (toute la journée)

– Visite guidée : 11h00 / 12h00 – 15h00 / 16h00 Programme du dimanche 19 septembre :

– Visite libre (toute la journée)

– Visite guidée : 11h00 / 12h00 – 15h00 / 16h00

– A la découverte des fossiles avec l’AESSFG (toute la journée) ATTENTION : réservation obligatoire, présentation du pass sanitaire à l’entrée du site Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir ce site géologique étonnant ! Programme du samedi 18 septembre :

– Visite libre (toute la journée)

– Visite guidée : 11h00 / 12h00 – 15h00 / 16h00 Programme du dimanche 19 septembre :

– Visite libre (toute la journée)

– Visite guidée : 11h00 / 12h00 – 15h00 / 16h00

– A la découverte des fossiles avec l’AESSFG (toute la journée) ATTENTION : réservation obligatoire, présentation du pass sanitaire à l’entrée du site Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir ce site géologique étonnant ! Programme du samedi 18 septembre :

– Visite libre (toute la journée)

– Visite guidée : 11h00 / 12h00 – 15h00 / 16h00 Programme du dimanche 19 septembre :

– Visite libre (toute la journée)

– Visite guidée : 11h00 / 12h00 – 15h00 / 16h00

– A la découverte des fossiles avec l’AESSFG (toute la journée) ATTENTION : réservation obligatoire, présentation du pass sanitaire à l’entrée du site CCLO dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Cuise-la-Motte, Oise Autres Lieu Cuise-la-Motte Adresse Ville Cuise-la-Motte lieuville 49.38561#3.00269