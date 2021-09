Journées Europénnes du Patrimoine : à la découverte de l’église d’Issigeac Issigeac, 18 septembre 2021, Issigeac.

Journées Europénnes du Patrimoine : à la découverte de l’église d’Issigeac 2021-09-18 – 2021-09-18

Issigeac Dordogne Issigeac

Présentation des actions réalisées et à venir de l’association : les membres actif du bureau de l’association les Amis de l’église seront présents pour renseigner les visiteurs. Un livret spécifique sur les vitraux et une fiche multilangue de présentation architecturale de l’édifice sont disponibles. L’église est un important édifice de la fin du XVe siècle construit dans le style du gothique tardif. Incendiée et à demi ruinée par les Protestants, elle a fait l’objet d’une restauration complète qui lui a donné son apparence actuelle. Classé au titre des Monuments historiques, elle subit, après la restauration de la nef centrale, une réfection du collatéral sud. Elle est ornée d’un très beau mobilier du XVIIIe et de cinq grandes statues de bois polychrome dans le plus pur style baroque français.

+33 6 60 50 36 37

BIT Issigeac

dernière mise à jour : 2021-09-06 par