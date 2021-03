Malicorne-sur-Sarthe Malicorne-sur-Sarthe 72270, Malicorne-sur-Sarthe JOURNEES EUROPENNES DES METIERS D’ART Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’évènement: 72270

JOURNEES EUROPENNES DES METIERS D’ART, 10 avril 2021-10 avril 2021, Malicorne-sur-Sarthe. JOURNEES EUROPENNES DES METIERS D’ART 2021-04-10 – 2021-04-11 Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique

Le musée et la cité de Malicorne se mettent à l'heure des métiers d'art et proposent tout le week-end une déclinaison d'ateliers, de démonstrations de professionnels autour de la thématique de la matière à l'oeuvre. accueil.museefaience@cc-valdesarthe.fr +33 2 43 48 07 17 http://www.musee-faience.fr/

Détails Catégories d’évènement: 72270, Malicorne-sur-Sarthe Autres Lieu Malicorne-sur-Sarthe Adresse Rue Victor Hugo Musée de la Faïence et de la Céramique Ville Malicorne-sur-Sarthe