Aube Ervy-le-Châtel Du 27 mars au 2 avril – OTHE ARMANCE – Journées Européennes des Métiers dArt. Le temps d’un week-end, découverte des métiers d’art en immersion chez les artistes ou au travers de manifestations originales. Événement gratuit. Programme complet : https://www.journeesdesmetiersdart.fr https://www.journeesdesmetiersdart.fr/ Ervy-le-Châtel

