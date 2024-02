Journées Europénnes des Métiers d’Art Concert exceptionnel sur piano Pleyel 1905 Mortagne-au-Perche, samedi 6 avril 2024.

Journées Europénnes des Métiers d’Art Concert exceptionnel sur piano Pleyel 1905 Mortagne-au-Perche Orne

Concert exceptionnel de Laure Cholé sur piano PLEYEL 1905

Organisé par Mortagne Patrimoine, au profit de la restauration de la chapelle Saint-François de l’Hôpital de Mortagne-au-Perche à l’occasion de l’accueil d’artisans pour les Journées Européennes des Métiers d’Art à Mortagne, parmi les animations en lien avec l’activité des exposants, un concert de piano sera donné à Notre-Dame au profit de la restauration de la chapelle St-François de l’hôpital de Mortagne-au-Perche : Laure Cholé jouera sur un piano PLEYEL de concert de 1905, restauré par un des exposants !

Au programme : Haydn, Brahms, Mompou, Rachmaninov,…

Laure Cholé :

Issue d’une famille de musiciens, Laure Cholé commence le piano à l’âge de 4 ans. Elle obtient à l’âge de 14 ans le premier prix au concours international “Brin d’herbe” d’Orléans, concours de musique du 20e siècle, à la suite duquel elle rencontre György Kurtág devant lequel elle joue certaines de ses œuvres au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. En mai 2014, elle gagne le premier prix au concours international de piano de Fribourg. En septembre 2015, elle intègre la classe d’Hugues Leclère au CRR de Paris où elle obtiendra son prix de perfectionnement mention TB à l’unanimité du jury.

En 2019, elle intègre le Conservatoire National Supérieur de Paris dans les classes de Michel Dalberto et Claire-Marie Le Guay.

Elle étudie actuellement en master au CNSM dans la classe d’Hortense Cartier Bresson et Fernando Rossano où elle obtient sa licence de piano en Mai 2022 mention très bien à l’unanimité du jury.

Passionnée également par la musique de chambre, elle obtient également sa licence de musique de chambre en 2020 en formation sonate violon piano avec le violoniste Celio Torina mention très bien à l’unanimité du jury dans la classe d’Itamar Golan et travaille en formation sonate violoncelle et piano avec le violoncelliste Léo Ispir dans la classe de Louis Rodde..

En 2021, elle se produit au Palau de la Música Catalana à Barcelone après être sélectionnée pour le cycle El Primer Palau et reçoit le prix de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya. Elle fait partie des Jeunes Solistes de l’Académie des Lisztomanias de Châteauroux dirigée par Bruno Rigutto avec lequel elle travaille régulièrement.

Lors de différentes masterclass, elle bénéficie des conseils du quatuor Modigliani, de Marie-Josèphe Jude, Jean Baptiste Fonlupt, Jonas Vitaud…

En 2023, elle devient la pianiste de l’ensemble Méliphages, ensemble à géométrie variable spécialisé dans des transcriptions d’oeuvres pour orchestre avec lequel se prépare un projet de disque avec le label Klarthe autour de la thématique de l’espace.

Laure donne une série de concerts aux États-Unis avec la French American Piano Society et en Espagne avec les Joventuts Musicals de Catalogne durant la saison 2022-2023 Chicago, New York, Washington, Torroella de Montgrí, Capdepera, Majorque, Minorque, Alaior, Ciutadella, Moià, Palamós et Tarragona.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06

Eglise Notre-Dame

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

