Journées Européennes Patrimoine : Musée Yan’Dargent Saint-Servais, 18 septembre 2021, Saint-Servais. Journées Européennes Patrimoine : Musée Yan’Dargent 2021-09-18 – 2021-09-19 Musée Yan’Dargent Le bourg

Saint-Servais Finistère Saint-Servais Exposition peintre contemporain : Soisik Oger-Le Goff. Musée et exposition avec visite guidée : 5 €. Gratuit jusqu’à 12 ans. Groupes sur rendez-vous : 02 98 68 15 21. Parkings gratuits à côté de la Mairie. Exposition peintre contemporain : Soisik Oger-Le Goff. Musée et exposition avec visite guidée : 5 €. Gratuit jusqu’à 12 ans. Groupes sur rendez-vous : 02 98 68 15 21. Parkings gratuits à côté de la Mairie. dernière mise à jour : 2021-08-28 par

