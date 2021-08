Journées Européennes Patrimoine – Musée de la Vie romantique Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan, 18 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 18 au 19 septembre 2021 :

samedi, dimanche de 10h à 18h

gratuit

Visites-guidées, promenades, concerts… Découvrez la programmation gratuite du musée de la Vie romantique à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

38E ÉDITIONS DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Après une année marquée par la fermeture des établissements accueillant du public partout en France et en Europe, les Journées Européennes du Patrimoine célèbreront la réouverture des établissements patrimoniaux et offriront à tous une occasion de se rassembler. Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous », porte l’ambition fédératrice de l’événement.​

Programmation gratuite au musée

Samedi 18 septembre

Visite-promenade “Le Paris romantique”



⮕​ À 10h30 et 10h45. Durée : 1h30. Sur réservation www.billetterie-parismusees.paris.fr .

Nos conférenciers vous guident dans le quartier de la Nouvelle Athènes à la découverte des ateliers d’artistes et autres habitants célèbres de l’époque romantique : Delacroix, George Sand, Chopin, …

Présentation du musée en langue des signes française



⮕​ À 13h30. Durée : 1h30. Sur réservation www.billetterie-parismusees.paris.fr

Notre guide-conférencier vous fait découvrir l’histoire du lieu et les collections du musée de la Vie romantique en langue des signes française.

Présentations du musée



⮕​ À 13h30, 14h00, 14h30, 15h30, 16h00. Durée : 15 mins. Sans réservation. Accueil dans la cour du musée.

Un·e conférencier·ère vous accueille dans la cour du musée pour vous présenter l’histoire du lieu et la carrière exceptionnelle de la cantatrice Pauline Viardot.

Concerts de musique de chambre



⮕ À 16h30. Durée 1h. Sans réservation, places assises limitées. Dans la cour du musée.µ

Deux groupes d’étudiants du conservatoire à Rayonnement régional de Paris, un quintette et un sextuor d’instruments à vent (hautbois, basson, clarinette, flûte traversière, cor), se produira dans la cour du musée de la Vie romantique. Au programme : ANTONIN DVOŘÁK (1841 – 1904), Quatuor « américain », version quintette à vent. LEOŠ JANACEK (1854 – 1928), Mladi, sextuor

Dimanche 19 septembre

Visite-promenade “Le Paris romantique”



⮕​ ​À 10h30. Durée : 1h30. Sur réservation www.billetterie-parismusees.paris.fr .

Notre conférencière vous guide dans le quartier de la Nouvelle Athènes à la découverte des ateliers d’artistes et autres habitants célèbres de l’époque romantique : Delacroix, George Sand, Chopin, …

Présentations du musée



⮕ À 13h30, 14h00, 14h30, 15h30, 16h00. Durée : 15 mins. Sans réservation. Accueil dans la cour du musée.

Un·e conférencier·ère vous accueille dans la cour du musée pour vous présenter l’histoire du lieu et la carrière exceptionnelle de la cantatrice Pauline Viardot.

Un concert en hommage à Pauline Viardot, cantatrice et compositrice



⮕ À 16h30. Durée 1h. Sans réservation, places assises limitées. Dans la cour du musée.

La soprano Magali Léger, le ténor Jean-François Lombard et la harpiste Valeria Kafelnikov interpréteront les œuvres phares de Pauline Viardot et des compositeurs dont elle fut proche (Bellini, Rossini, Berlioz, Gounod et Bizet).

Les Journées Européennes du Patrimoines

Le temps d’un week-end et partout en France, propriétaires publics et privés de monuments historiques, membres d’associations de protection et de valorisation du patrimoine, conservateurs du patrimoine, restaurateurs de biens et d’objets patrimoniaux, guides-conférenciers, architectes en chef des monuments historiques… se mobiliseront pour accueillir les visiteurs dans le respect des recommandations sanitaires qui seront en vigueur au moment de l’événement.

Les Journées européennes du patrimoine, à la fois culturelles et festives, seront l’occasion pour chacun de célébrer plus intensément que jamais la beauté et la richesse de notre patrimoine national.

Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture. Placées sous le patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, elles reçoivent le concours des propriétaires publics et privés de monuments historiques.

⮕​ Plus d’informations : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Animations -> Visite guidée

Musée de la Vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan 16 rue Chaptal Paris 75009

2 : Blanche (312m) 2, 12 : Pigalle (342m)



Contact :Musée de la Vie romantique 01 71 19 24 03 http://www.museevieromantique.paris.fr https://www.facebook.com/museevieromantique/ https://twitter.com/MVRParis

Animations -> Visite guidée Musique;Plein air

Date complète :

2021-09-18T10:00:00+02:00_2021-09-18T18:00:00+02:00;2021-09-19T10:00:00+02:00_2021-09-19T18:00:00+02:00

Journées du patrimoine