Journées européennes du Patrimone à Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre, 18 septembre 2021, Châtillon-sur-IndreChâtillon-sur-Indre.

Journées européennes du Patrimone à Châtillon-sur-Indre 2021-09-18 09:30:00 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00

Châtillon-sur-Indre Indre Châtillon-sur-Indre Indre

Châtillon-sur-Indre Le samedi et le dimanche 9h30-13h et 14h-18h – Office de tourisme : Exposition “Faire peau neuve : redonner vie aux livres anciens” : présence du photographe et démonstrations du relieur.

11h- 19h – Etable de la Belletière – Exposition photographique “Instants de vies quotidiennes”.

Le samedi de 9h30-12h et 14h-18h : visite de la chapelle du château (Centre François-Garnier). 10h : Visite commentée de l’enceinte urbaine. 14h : visite commentée du donjon.

Le dimanche – 15h : visite commentée de l’église Notre-Dame.

L’Office de tourisme du pays du Châtillonnais participe aux journées Européennes du Patrimoine et permet la découverte culturelle et historique de plusieurs sites sur son territoire.

chatillon.tourisme@orange.fr +33 2 54 38 74 19 http://www.berry-touraine-valdeloire.com/

Le samedi et le dimanche 9h30-13h et 14h-18h – Office de tourisme : Exposition “Faire peau neuve : redonner vie aux livres anciens” : présence du photographe et démonstrations du relieur.

11h- 19h – Etable de la Belletière – Exposition photographique “Instants de vies quotidiennes”.

Le samedi de 9h30-12h et 14h-18h : visite de la chapelle du château (Centre François-Garnier). 10h : Visite commentée de l’enceinte urbaine. 14h : visite commentée du donjon.

Le dimanche – 15h : visite commentée de l’église Notre-Dame.

Ministère de la Culture

dernière mise à jour : 2021-09-13 par BERRY