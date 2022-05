JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, 17 septembre 2022, . JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

2022-09-17 – 2022-09-17 Ces journées ont pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse de ce patrimoine près de huit fois centenaire. Des visites guidées flash de 30 minutes seront proposées et permettront aux visiteurs d’avoir accès à des espaces exceptionnellement ouverts au public. Visites guidées sur inscription | Week-end gratuit Rendez-vous pour la 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème du patrimoine durable, une occasion unique de découvrir ou de redécouvrir l’Abbaye Royale de l’Épau ! Ces journées ont pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse de ce patrimoine près de huit fois centenaire. Des visites guidées flash de 30 minutes seront proposées et permettront aux visiteurs d’avoir accès à des espaces exceptionnellement ouverts au public. Visites guidées sur inscription | Week-end gratuit dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville