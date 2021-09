Valras-Plage Valras-Plage Hérault, Valras-Plage JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – ZONE TECHNIQUE DU PORT DE VALRAS-PLAGE Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage Hérault Le week-end des Journées du Patrimoine est un moment privilégié pour (re) découvrir la richesse des traditions de Valras. Samedi à partir de 15h: – Démonstration de pêche au globe dans l’Orb. Dimanche à partir de 15h: – Démonstration de pêche au globe dans l’Orb.

– Challenge Guy Combes, tournoi de joutes organisé par “Lous Ramaïres Valrassiens”. de 15h30 à 17h30 :

– Concours de pêche destinés aux jeunes de moins de 16 ans sous la responsabilité de leurs parents.

Les poissons pêchés seront vendus au profit de la Ligue contre le cancer et de la recherche médicale.

– Challenge Guy Combes, tournoi de joutes organisé par “Lous Ramaïres Valrassiens”. de 15h30 à 17h30 :

– Concours de pêche destinés aux jeunes de moins de 16 ans sous la responsabilité de leurs parents.

dernière mise à jour : 2021-09-09 par

