Journées européennes du patrimoine Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wingen-sur-Moder

Journées européennes du patrimoine Wingen-sur-Moder, 17 septembre 2022, Wingen-sur-Moder. Journées européennes du patrimoine Wingen-sur-Moder

2022-09-17 09:30:00 – 2022-09-18 18:30:00

Wingen-sur-Moder Bas-Rhin Wingen-sur-Moder Les collections permanentes et temporaires seront accessibles gratuitement pendant tout le weekend. Visitez le musée Lalique et l’exposition gratuitement en ce weekend des Journées européennes du Patrimoine. +33 3 88 89 08 14 Les collections permanentes et temporaires seront accessibles gratuitement pendant tout le weekend. Wingen-sur-Moder

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wingen-sur-Moder Autres Lieu Wingen-sur-Moder Adresse Ville Wingen-sur-Moder lieuville Wingen-sur-Moder Departement Bas-Rhin

Journées européennes du patrimoine Wingen-sur-Moder 2022-09-17 was last modified: by Journées européennes du patrimoine Wingen-sur-Moder Wingen-sur-Moder 17 septembre 2022 Bas-Rhin Wingen-sur-Moder

Wingen-sur-Moder Bas-Rhin