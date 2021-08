Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Journées Européennes du Patrimoine : Visitez Le Calvaire des Récollets Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère Drôme Romans-sur-Isère Drôme Fondé en 1516 par un marchand romanais, le chemin de croix de Romans, dit « le Grand Voyage », se substitue au voyage en Terre Sainte. Il est composé de 40 stations réparties dans le centre historique jusqu’à son aboutissement au calvaire des Récollets. https://romans-patrimoine.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-25 par Valence Romans Tourisme Agence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae TourismeAgence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae Tourisme

