Avoine Centrale nucléaire de Chinon Avoine, Orne Journées européennes du patrimoine : visitez la Boule de la centrale nucléaire de Chinon Centrale nucléaire de Chinon Avoine Catégories d’évènement: Avoine

Orne

Journées européennes du patrimoine : visitez la Boule de la centrale nucléaire de Chinon Centrale nucléaire de Chinon, 18 septembre 2021, Avoine. Journées européennes du patrimoine : visitez la Boule de la centrale nucléaire de Chinon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centrale nucléaire de Chinon

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la centrale nucléaire de Chinon vous propose des visites inédites de La Boule. Ces journées se dérouleront le week-end des samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021. D’une durée de 2h30, la visite vous plongera dans le tout premier réacteur nucléaire mis en service par EDF, aujourd’hui arrêté. Plusieurs rendez-vous sont possibles : 9h00, 9h30, 10h00, 10h30, 13h30, 14h00, 14h30 et 15h00. – Visite limitée à 8 personnes maximum. – La visite n’est pas accessible aux enfants de moins de 12 ans – Pass sanitaire obligatoire – Durée de la visite : 02h30 – Port du masque obligatoire – Mise à disposition de gel hydro alcoolique – Respect des gestes barrières Informations et inscriptions avant le 13/09 à [[cip-chinon@edf.fr](mailto:cip-chinon@edf.fr)](mailto:cip-chinon@edf.fr) / 02 47 98 77 77

Gratuit

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la centrale nucléaire de Chinon vous propose des visites inédites de La Boule. Centrale nucléaire de Chinon avoine Avoine Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Avoine, Orne Autres Lieu Centrale nucléaire de Chinon Adresse avoine Ville Avoine lieuville Centrale nucléaire de Chinon Avoine