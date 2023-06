Journées Européennes du Patrimoine – Visitez la Bibliothèque historique de la Ville de Paris Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Du samedi 16 septembre 2023 au dimanche 17 septembre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023 se tiendra la 40e édition des Journées européennes du patrimoine, qui célèbrera le patrimoine vivant.

Les Journées

européennes du patrimoine sont toujours l’occasion de découvrir des

endroits qui ne sont habituellement pas ouverts au grand public.

Cette

édition 2023 ne fait pas exception à la règle et, parmi d’autres, la

Bibliothèque Historique de la Ville de Paris vous accueille derrière des

portes dérobées les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023.

De 10h à 18h, émerveillez-vous devant la salle de lecture du 16e

siècle, aux poutres peintes, et sa collection impressionnante de livres

anciens (plus de mille !)… et découvrez l’extension inaugurée en 1969

lors de l’installation de la bibliothèque en ce lieu.

Lors de ces Journées du Patrimoine, vous pourrez également assister

aux présentations de l’histoire du bâtiment et de ses propriétaires

successifs, mais aussi de pièces remarquables de la bibliothèque.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

Contact : https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/ +33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/ https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique/

BHVP Bibliothèque historique de la Ville de Paris