Journées européennes du patrimoine, visites libres ou guidées des Muséales de Tourouvre Tourouvre au Perche, 18 septembre 2021, Tourouvre au Perche.

Journées européennes du patrimoine, visites libres ou guidées des Muséales de Tourouvre 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 18:50:00 18:50:00 Les Muséales 15 rue du Québec

Tourouvre au Perche Orne

Pendant les 2 jours, entrée libre et gratuite de 10h à 18h.

Le dimanche: – à 10h visite guidée du musée des commerces et des Marques et 15h15 visite guidée, costumée du musée des commerces et des Marques

-à 11h15 visite guidée, costumée du musée de l’Émigration française au Canada.

et 14h visite guidée du Musée de l’Émigration française au Canada.

Visites libres de 10h à 18h.

infos.museales@gmail.com +33 2 33 25 55 55 https://www.musealesdetourouvre.fr/

