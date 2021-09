Louhans Louhans Louhans, Saône-et-Loire Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées Louhans Louhans Louhans Catégories d’évènement: Louhans

Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées Louhans 2021-09-18 – 2021-09-19

Louhans Saône-et-Loire Louhans Visite guidée de ce « Site remarquable au bord de l’eau » comme la baptisèrent les Burgondes, Louhans est une cité médiévale qui a conservé son plan d’origine. Les 157 arcades de sa grande rue pavée dont les premières constructions remontent au 12ème siècle, en font l’une des plus grandes rues à arcades d’Europe. Vous découvrirez la richesse de son histoire à travers les maisons à arcades comme la loggia ou la maison du Bailli, l’église Saint Pierre et son toit en tuiles polychromes vernissées.

Gratuit. Lieu de rdv : Office de Tourisme.

