Journées Européennes du Patrimoine – Visites guidées de son usine de potabilisation d’eau à Bringall Pont-l’Abbé, 18 septembre 2021, Pont-l'Abbé.

Journées Européennes du Patrimoine – Visites guidées de son usine de potabilisation d’eau à Bringall 2021-09-18 – 2021-09-18 Usine de Bringall Bringall

Pont-l’Abbé Finistère

Découverte de l’usine de Bringall : la planète Terre est aussi parfois appelée la planète bleue : en effet, plus des deux tiers de sa surface sont recouverts par les océans. Cependant, une bien faible part de cette eau est potable et accessible pour la consommation humaine. L’eau souvent doit être nettoyée avant d’être distribuée dans chaque foyer. La CCPBS, en partenariat avec la SAUR, gère à l’échelle de son territoire cet approvisionnement et cette distribution. Exceptionnellement, dans le cadre des journées du patrimoine, elle vous invite à découvrir l’usine de Bringall à Pont l’Abbé et à suivre le chemin de l’eau tout au long des différentes étapes de potabilisation. Cette sortie se fera à deux voix avec un technicien de la SAUR et un animateur nature de la CCPBS.

Réservation indispensable. Places limitées.

+33 7 88 09 14 01

Découverte de l’usine de Bringall : la planète Terre est aussi parfois appelée la planète bleue : en effet, plus des deux tiers de sa surface sont recouverts par les océans. Cependant, une bien faible part de cette eau est potable et accessible pour la consommation humaine. L’eau souvent doit être nettoyée avant d’être distribuée dans chaque foyer. La CCPBS, en partenariat avec la SAUR, gère à l’échelle de son territoire cet approvisionnement et cette distribution. Exceptionnellement, dans le cadre des journées du patrimoine, elle vous invite à découvrir l’usine de Bringall à Pont l’Abbé et à suivre le chemin de l’eau tout au long des différentes étapes de potabilisation. Cette sortie se fera à deux voix avec un technicien de la SAUR et un animateur nature de la CCPBS.

Réservation indispensable. Places limitées.

dernière mise à jour : 2021-09-13 par