Nogent-sur-Vernisson Loiret Nogent-sur-Vernisson Visites guidées à l’Arboretum des Barres dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème “Arboretum : usages et enjeux”, Qu’est-ce qu’un arboretum ? A quoi ça sert ? Qu’y trouve-t-on ? Quelles missions et quel avenir ? Des questions qui tenteront de trouver des réponses au cour de cette visite. Uniquement sur réservation, participation au chapeau. Visites guidées à l’Arboretum des Barres ecolokaterre@gmail.com +33 2 38 07 06 47 Visites guidées à l’Arboretum des Barres dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème “Arboretum : usages et enjeux”, Qu’est-ce qu’un arboretum ? A quoi ça sert ? Qu’y trouve-t-on ? Quelles missions et quel avenir ? Des questions qui tenteront de trouver des réponses au cour de cette visite. Uniquement sur réservation, participation au chapeau. Ecolokaterre dernière mise à jour : 2021-09-10 par

