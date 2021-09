Granville Granville Granville, Manche Journées Européennes du Patrimoine > Visites du Manoir Saint-Nicolas Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Granville Manche Granville Construit vers 1786 par Nicolas Deslandes, armateur granvillais qui participa à la guerre d’indépendance américaine, il est acheté par Lucien Dior jusqu’à sa vente aux propriétaires actuels en 1931. Occupé par les états-majors allemands, américains puis français pendant la guerre, le manoir Saint-Nicolas a accueilli notamment le général Eisenhower.

