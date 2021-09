Sainte-Honorine-la-Chardonne Sainte-Honorine-la-Chardonne Orne, Sainte-Honorine-la-Chardonne Journées Européennes du Patrimoine – Visites du Manoir et des jardins de la Boisnerie Sainte-Honorine-la-Chardonne Sainte-Honorine-la-Chardonne Catégories d’évènement: Orne

Journées Européennes du Patrimoine – Visites du Manoir et des jardins de la Boisnerie Sainte-Honorine-la-Chardonne, 18 septembre 2021, Sainte-Honorine-la-Chardonne.
2021-09-18 – 2021-09-19
Jardins du Manoir de la Boisnerie
1 rue du Manoir

Sainte-Honorine-la-Chardonne
Orne

– Samedi : 14h à 18h30

– Dimanche : 10h à 12h / 14h à 18h30 Tarifs : 5 €. Gratuits pour les moins de 18 ans. Le manoir du XVIe a conservé la totalité de ses éléments architecturaux comme ses cheminées monumentales ou encore ses grandes fenêtres Renaissance à croisée de pierre. Le site compte également des jardins de style Renaissance remarquables, un fournil du XVIe siècle ou encore un puits d’époque. Sans réservations. Mesures sanitaires gouvernementales toujours en vigueur. Visites guidées du Manoir et de ses jardins

Le manoir du XVIe a conservé la totalité de ses éléments architecturaux comme ses cheminées monumentales ou encore ses grandes fenêtres Renaissance à croisée de pierre. Le site compte également des jardins de style Renaissance remarquables, un fournil du XVIe siècle ou encore un puits d'époque.
+33 6 15 31 10 67
dernière mise à jour : 2021-08-10 par Flers agglo

Lieu Sainte-Honorine-la-Chardonne
Adresse Jardins du Manoir de la Boisnerie 1 rue du Manoir
lieuville 48.82808#-0.48205